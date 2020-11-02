شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عوائد المحفظة التمويلية يهبط بأرباح "أملاك العالمية" 5.8% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، المُعلنة اليوم الإثنين، عن التراجع في الأرباح بنسبة 5.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 27.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 29.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 51.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 47.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

Advertisements

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض عوائد المحفظة التمويلية بمبلغ 6.6 مليون ريال، بالإضافة إلى الانخفاض في مكاسب مبيعات المحافظ التمويلية 6.4 مليون ريال، قابله انخفاض في تكاليف التمويل وإنخفاض في مخصصات الإئتمان.

وتراجع صافي دخل العمولات إلى 52.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي دخل عمولات بلغ 60 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 76.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 48 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 53.29 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 23.27 مليون ريال في النصف المقابل من 2019، وبنسبة ارتفاع بلغت 128.97%.