شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تصعد بأرباح "أسمنت المدينة" 1.2% خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة اسمنت المدينة، المُعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 1.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 51.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 50.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 51.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 47.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع قيمة وكمية المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

وارتفعت المبيعات إلى 140.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 128مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 157.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 124.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 12.2% إلى 36.2 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 32.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.