كندا الـ12 عالميا في التصدير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت كندا 377 مليار دولار واستوردت 326 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري إيجابي بلغ 51.2 مليار دولار، وفق بيانات موقع بحسب OEC لعام 2017. وتعد كندا ثاني عشر اقتصاد تصدير في العالم والاقتصاد الرابع والعشرين الأكثر تعقيدا وفقا لمؤشر التعقيد الاقتصادي (ECI). في 2017 . أهم صادرات كندا: الصادرات القيمة النفط الخام 54.1 مليار دولار

السيارات 46.5 مليار دولار

البترول المكرر 11.5 مليار دولار

قطع غيار المركبات 10.4 مليارات دولار

البترول للغاز 10.2 مليارات دولار أهم واردات كندا: Advertisements سيارات 28.5 مليار دولار

شاحنات 15.6 مليار دولار

البترول المكرر 12.1 مليار دولار

النفط الخام 10.8 مليارات دولار

أجهزة الكمبيوتر 7.19 مليارات دولار أهم وجهات التصدير لكندا الولايات المتحدة 274 مليار دولار

الصين 18.4 مليار دولار

اليابان 9.7 مليارات دولار

المكسيك 8.1 مليارات دولار

المملكة المتحدة 7.47 مليارات دولار أهم جهات الاستيراد لكندا الولايات المتحدة 149 مليار دولار

الصين 50 مليار دولار

المكسيك 22 مليار دولار

ألمانيا 12.3 مليار دولار

اليابان 11.7 مليار دولار أهم الصادرات السعودية إلى كندا: منتجات معدنية 75.9 مليون دولار

معادن 7.22 ملايين دولار

بلاستيك ومطاط 4.67 ملايين دولار

منتجات كيميائية 5.09 ملايين دولار

منتجات نباتية 2.37 مليون دولار

آلات 1.8 مليون دولار

أنسجة 1.27 مليون دولار أهم واردات السعودية من كندا: منتجات معدنية 92.7 مليون دولار

وسائل نقل 73.1 مليون دولار

منتجات نباتية 55 مليون دولار

آلات 54.4 مليون دولار

منتجات كيميائية 28.3 مليون دولار

منتجات حيوانية 17.4 مليون دولار

بلاستيك ومطاط 15.2 مليون دولار

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