كندا الـ12 عالميا في التصدير

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وتعد كندا ثاني عشر اقتصاد تصدير في العالم والاقتصاد الرابع والعشرين الأكثر تعقيدا وفقا لمؤشر التعقيد الاقتصادي (ECI). في 2017 .أهم صادرات كندا:
الصادرات القيمة
- النفط الخام 54.1 مليار دولار
- السيارات 46.5 مليار دولار
- البترول المكرر 11.5 مليار دولار
- قطع غيار المركبات 10.4 مليارات دولار
- البترول للغاز 10.2 مليارات دولار
أهم واردات كندا:
- سيارات 28.5 مليار دولار
- شاحنات 15.6 مليار دولار
- البترول المكرر 12.1 مليار دولار
- النفط الخام 10.8 مليارات دولار
- أجهزة الكمبيوتر 7.19 مليارات دولار
أهم وجهات التصدير لكندا
- الولايات المتحدة 274 مليار دولار
- الصين 18.4 مليار دولار
- اليابان 9.7 مليارات دولار
- المكسيك 8.1 مليارات دولار
- المملكة المتحدة 7.47 مليارات دولار
أهم جهات الاستيراد لكندا
- الولايات المتحدة 149 مليار دولار
- الصين 50 مليار دولار
- المكسيك 22 مليار دولار
- ألمانيا 12.3 مليار دولار
- اليابان 11.7 مليار دولار
أهم الصادرات السعودية إلى كندا:
- منتجات معدنية 75.9 مليون دولار
- معادن 7.22 ملايين دولار
- بلاستيك ومطاط 4.67 ملايين دولار
- منتجات كيميائية 5.09 ملايين دولار
- منتجات نباتية 2.37 مليون دولار
- آلات 1.8 مليون دولار
- أنسجة 1.27 مليون دولار
أهم واردات السعودية من كندا:
- منتجات معدنية 92.7 مليون دولار
- وسائل نقل 73.1 مليون دولار
- منتجات نباتية 55 مليون دولار
- آلات 54.4 مليون دولار
- منتجات كيميائية 28.3 مليون دولار
- منتجات حيوانية 17.4 مليون دولار
- بلاستيك ومطاط 15.2 مليون دولار
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.