شكرا لقرائتكم خبر 2123 جولة تفتيشية على منافذ بيع أجهزة التدفئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت الوزارة أن هذه الجولات تهدف للتحقق من تضمن أجهزة التدفئة المنزلية بطاقة البيانات الإيضاحية وبطاقة السعر، وأن يكون الجهد 220 فولت، وألا تتجاوز القدرة 2500 وات، مع منح المنشأة للمشتري ضمانا لمدة سنتين على السلعة، بالإضافة إلى التحقق من عدم وجود اختلاف أو تضليل بين البيانات المدونة على العبوة الخارجية «الكرتون» والأخرى المكتوبة على المدفئة نفسها، وأن يكون دليل الاستخدام أو التعليمات مكتوبا باللغة العربية.وحثت وزارة التجارة المستهلكين على شراء أجهزة التدفئة الكهربائية الأكثر أمانا، والتي تحتوي على وسائل الأمان، كزر الإطفاء في حال السقوط، ووجود حماية تمنع دخول أيدي الأطفال للأماكن الخطرة في الدفايات الكهربائية، مع التأكيد على أهمية وجود ضمان لمدة سنتين على الأقل لأي مدفئة، كما تنصح الوزارة بالشراء من المنشآت التجارية الموثوقة.
كانت هذه تفاصيل خبر 2123 جولة تفتيشية على منافذ بيع أجهزة التدفئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.