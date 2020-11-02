137 مليونا في حسابات صغار مربي الماشية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 137 مليون ريال في حسابات صغار مربي الماشية ضمن الدفعة الرابعة عشرة من دعم مشاريع القطاع في برنامج الإعانات الزراعية.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن عدد مستفيدي الدفعة الرابعة عشرة بلغ 108.9 آلاف مرب ومربية، حيث بلغ عدد الذكور من صغار مربي الماشية 80 ألف مرب وعدد الإناث 28 ألفا.

وأكدت «البيئة» أن برنامج الإعانات الزراعية يسير حسب الخطط المرسومة له، حيث بلغ إجمالي مبالغ الدعم حتى الآن 1.389 مليار ريال.

كما بينت الوزارة أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر الموقع الالكتروني لبرنامج الدعم عبر الرابط: https://reef.gov.sa/#/landing-page، حيث حصرت وروجعت وحصلت على الموافقة، موضحة أن الدعم سيعزز المنتج المحلي ويحقق الأمن الغذائي، بما يحقق التطلعات المستقبلية لتطوير نشاط تربية الماشية في المملكة.

دعم صغار مربي الماشية