شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل تداولات نوفمبر على ارتفاع قبيل الانتخابات الرئاسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين الذي يعد أولى جلسات نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك مع توجه الأنظار نحو انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.



ومن المنتظر غدا الثلاثاء انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين مرشح الحزب الجمهوري والرئيس الحالي "دونالد ترامب" ومرشح الحزب الديمقراطي ونائب الرئيس السابق "جو بايدن".

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ولم ترجح استطلاعات الرأي كفة أحد المرشحين على الآخر، كما أن توقعات المحللين تشير إلى أن فوز "ترامب" ربما يكون إيجابياً للأسهم الأمريكية.



من ناحية أخرى، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حاجز 46 مليون حالة على مستوى العالم، وعو ما دفع عدة دول أوروبية لإعادة فرض قيود الإغلاق مرة أخرى.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 16:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% (ما يعادل 460 نقطة) إلى 27972 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 115 نقطة) إلى 11025 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 3320 نقطة.