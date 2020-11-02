شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يهبط لأدنى مستوى فى 6 أشهر بفعل مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا اليوم السابق ، مسجلة أدنى مستوى فى ستة أشهر ، بفعل تصاعد المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي على الوقود ، فى ظل توالي عمليات الإغلاق المرتبطة بالموجة الثانية لفيروس كورونا فى معظم أنحاء أوروبا ، ويضغط على الأسعار أيضا تسارع الإنتاج فى ليبيا.

انخفض خام برنت بنسبة 5.4 % إلى مستوي 35.76$ للبرميل الأدنى منذ 29 أيار/مايو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 37.78$ ، وسجل أعلى مستوي عند 37.78 $.

عند تسوية الجمعة ، حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

وعلى صعيد تعاملات شهر تشرين الأول/أكتوبر المنصرم ، فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 10% ، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل تجدد المخاوف حيال اختلال التوازن فى السوق ،عقب تسارع الإنتاج فى ليبيا والعراق ،وتراجع مستويات الطلب بسبب فيروس كورونا.

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جددت الموجة الجديدة للفيروس التاجي حالة الفزع والرعب فى معظم الأسواق العالمية ، خاصة أسواق الطاقة ،حيث من المتوقع أن تؤدي حالة تشديد إجراءات العزل الصحي إلى تدمير أي بوادر لتعاف مستويات الطلب على الوقود قد حدث بعد انتهاء الموجة الأولى.

وكان الطلب العالمي قد انهار بأكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي بسبب الموجة الأولى لفيروس كورونا.

فى فرنسا أمرت السلطات الحكومية الأسبوع الماضي الناس البقاء فى منازلهم لجميع الأنشطة باستثناء الأنشطة الأساسية لمدة شهر اعتبارا من يوم الجمعة ،وأصدرت الحكومة الألمانية أمرا بإغلاق الحانات والمسارح والمطاعم بداية من يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى نهاية الشهر.

وفى المملكة المتحدة ومع وجود أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا ، أعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" يوم السبت إغلاقا فى جميع أنحاء البلاد حتى الثاني من كانون الأول/ديسمبر المقبل ،وقالت مصادر يوم الأحد إن الإغلاق قد يمدد إذا تدهورت الأوضاع.

قفز الإنتاج اليومي فى ليبيا مؤخرا إلى نحو 500 ألف برميل يوميا ،وتشير التوقعات إلى تضاعف الإنتاج بحلول نهاية العام ، بعد انحسار النزاع العسكري المسلح فى البلاد.