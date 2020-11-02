شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى 5 أسابيع قبيل بيانات التصنيع فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى نحو خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقت فى اليوم السابق ، حيث لا يزال الطلب قويا على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،وذلك مع توالي عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا فى أوروبا ،وقبل انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية ، هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة عن قطاع الصناعات التحويلية خلال تشرين الأول/أكتوبر.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 94.28 نقطة الأعلى منذ 29 أيلول/سبتمبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.88 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.88 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بأقل من 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التصحيح وجني الأرباح.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فى ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن شراء العملات ذات المخاطر العالية ،تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

وبالنسبة لتعاملات تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، حقق مؤشر الدولار ارتفاعا طفيفا بلغ 0.1% ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي.

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فى أوروبا ومع تسارع وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لمستويات قياسية جديدة ، تتوالي عمليات الإغلاق فى معظم البلدان الأوروبية ،فى خلال الأسبوع الماضي أعلنت فرنسا وألمانيا حظرا شاملا لمدة أربعة أسابيع حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل ،وأعلنت الحكومة البريطانية يوم السبت إغلاقا عاما فى البلاد لمدة شهر.

تعكس تلك التطورات تفشي انتشار الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا ، الأمر الذي ينذر بتدمير أي تعافي قد حدث للاقتصادات الكبرى بعد انتهاء الموجة الأولى.

وعلى حسب أخر استطلاعات الرأي لصحيفة وول ستريت جورنال و شبكة أن بي سي نيوز ، تصدر المرشح الديمقراطي "جو بايدن" بفارق كبير على المستوي الوطني على الرئيس "دونالد ترامب" في الأيام الأخيرة قبل التصويت غدا الثلاثاء.

وهناك مخاوف واسعة النطاق حيال الخلاف المتوقع والمتنازع عليه بشأن نتيجة الانتخابات إلى تأخير إقرار تحفيز مالي جديد يحتاج إليه الاقتصاد الأمريكي بشدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، عن قطاع الصناعات التحويلية ،توفر تلك البيانات مؤشرات قوية حول أداء الاقتصاد الأكبر بالعالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 54.6 نقطة خلال تشرين الأول/أكتوبر من مستوى 54.2 نقطة فى أيلول/سبتمبر.