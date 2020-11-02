شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10506 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 1979 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 12429 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 4018 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 1867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2735 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1174 نقطة.

وفي سياق متصل أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، عن حصوله على قرض بقيمة 15 مليون دولار أمريكي من صندوق GGF(Green for growth fund) بهدف تمويل العملاء بالقطاعات المختلفة في مجالات خدمة ترشيد وتوفير استهلاك الطاقة.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عن تلقيها خطاباً من شركة صميم المالية للاستثمارات، تقدمت من خلاله بالاستقالة من عضوية مجلس إدارة الشركة لانتفاء الصفة كمساهم بالشركة.

فيما أعلنت شركة سبيد ميديكال، عن تغطية الاكتتاب لزيادة رأس المال الشركة بإجمالي 751.9 مليون سهم بنسبة 99.921% ويتبقى عدد أسهم 595.4 ألف سهم بنسبة 0.079%، وسوف يتم فتح باب الاكتتاب للمرحلة الثانية بمجرد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة اكتتاب المرحلة الثانية.

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وأعلنت شركة سبيد ميديكال، في بيان منفصل للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، عن تحقيق إيرادات نشاط بلغت 112.9 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2020 مقابل 61.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2019، وحقق صافي ربح الفترة 49.1 مليون جنيه مقابل 16.4 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عن القوائم المالية (غير المدققة) للفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2020، حيث حققت الشركة إيرادات بلغت 2.4 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 38.48%، وتحولت الشركة للخسارة بقيمة 75 مليون جنيه مقارنة مع 521 مليون جنيه أرباح بنسبة انخفاض 114.40%.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، المصرية للمنتجعات السياحية، 28.4 ألف سهم، 637.9 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركة الألومنيوم العربية 299.7 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 412.7 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي الشركة العامة للصوامع والتخزين 500 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الألومنيوم العربية 299.7 ألف سهم.

وفي سياق ذاته أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 16 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المجموعة المصرية العقارية، العربية لاستصلاح الأراضي، العبور للاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المالية والصناعية المصرية، سماد مصر (ايجيفرت)، سيدي كرير للبتروكيماويات، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ريكاب للاستثمارات المالية، العربية للمحابس، الكابلات الكهربائية المصرية، القاهرة للإسكان والتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي.