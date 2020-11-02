شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين 2-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020 ، ارتفاع بقيمة جنيهين فقط فى سوق الصاغة، وذلك فى أول أيام الأسبوع، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي فى سوق الصاغة 824 جنيها للجرام، فى ظل تحرك محدود بالسعر العالمي للأوقية مسجلة 1881 دولار. أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 706 جنيها. عيار 21 سجل 824 جنيها. عيار 24 سجل 942 جنيها. وتباينت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم: 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع . Advertisements سعر اليورو الأوروبى: 18.19 جنيه للشراء، 18.35 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.11 جنيه للشراء، 20.39 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.73 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: مسجلا 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.23 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

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