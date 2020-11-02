شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس يخفض توقعاته لنمو أوروبا فى الربع الرابع من العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس بشدة توقعاته الاقتصادية لأوروبا في الربع الرابع من العام اليوم الاثنين بعدما دفعت قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 دولا رئيسية إلى إعلان إغلاقات جزئية في نوفمبر.
وقال البنك إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو 2.3 بالمئة في الربع الرابع، في تعديل كبير لتوقعه السابق الذي كان لنمو 2.2 بالمئة.
وخفض توقعاته لنمو الناتج الإجمالي في بريطانيا إلى -2.4 بالمئة من توقع سابق لنمو 3.6 بالمئة.
وكتب اقتصاديو جولدمان ساكس في مذكرة إلى العملاء "نتوقع أن تستمر القيود الجديدة لثلاثة أشهر قبل رفعها تدريجيا بدءا من فبراير".
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