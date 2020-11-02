شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 2-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 2-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 227.89 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 227.89 ريال بما يعادل 60.76 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 208.90 ريال بما يعادل 55.70 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 199.41 ريال بما يعادل 53.17 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 170.72 ريال بما يعادل 45.57 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 132.94 ريال بما يعادل 35.44 $

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سعر الذهب عيار 12

بنحو 113.95 ريال بما يعادل 30.38 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,087 ريال بما يعادل 1,890 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,595 ريال بما يعادل 425.34 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 227,894 ريال بما يعادل 60,762 $

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع استمرار قلق المستثمرين بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية وتزايد الإصابات بكوفيد-19، كما تفاقمت المخاوف الاقتصادية جراء تجدد إجراءات العزل في بعض الدول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1886.66 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1887.60 دولار.