الاقتصاد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 2-11-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 2-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 227.89 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  227.89 ريال  بما يعادل  60.76 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  208.90 ريال  بما يعادل  55.70 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 199.41 ريال  بما يعادل  53.17 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  170.72 ريال  بما يعادل  45.57 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  132.94 ريال  بما يعادل  35.44 $

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سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  113.95 ريال   بما يعادل  30.38 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  7,087  ريال   بما يعادل  1,890 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,595 ريال   بما يعادل   425.34 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 227,894 ريال  بما يعادل 60,762 $

 

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع استمرار قلق المستثمرين بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية وتزايد الإصابات بكوفيد-19، كما تفاقمت المخاوف الاقتصادية جراء تجدد إجراءات العزل في بعض الدول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1886.66 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1887.60 دولار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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