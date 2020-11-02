شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة مسقط بنسبة 0.13%.. و"المها" تحصل على عقد توريد نفط 15عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.13% خاسراً 4.50 نقطة ليغلق عند مستوى 3547.890 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.6 مليون سهم بقيمة 487.1 ألف ريال عبر تنفيذ 189 صفقة لعدد 37 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 14.29%، ثم سهم، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 3.49%، ثم سهم "الوطنية للتأمين الحياة والعام" بنسبة 2.82%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 6.45%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.56%، ثم سهم "البنك الأهلي" بنسبة 1.55%، فيما تصدر سهم "العمانية المتحدة للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 157 ألف ريال عماني.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية، عن فوزها بعقد رئيسي استراتيجي طويل الأجل من قبل شركة تنمية نفط عمان لتنفيذ أعمال بناء وتشغيل محطات التجزئة الجديدة، وتوريد الوقود لشركة تنمية نفط عمان ومقاوليها، مضيفة أن مدة العقد 15 عاما ابتداء من 23 أغسطس عام 2020 إلى 22 أغسطس 2035 مع قابلية التمديد لمدة 5 سنوات أخرى حتى 22 أغسطس 2040.

وينص العقد على استثمار رأس مال مبدئي وقدره 8 ملايين ريال عماني والإيرادات المتوقعة بإجمالي 35 مليون ريال عماني سنويا بالإضافة إلى الإيرادات غير النفطية الناتجة عن هذا العقد، ومن المتوقع أن هذا العقد سوف يساهم في نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن يعود بالنفع في القيمة المحلية المضافة.

وفي سياق آخر أعلن بنك عمان العربي، المساهم الرئيسي في بنك العز الإسلامي، عن موافقة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بنك العز الإسلامي، على زيادة رأس المال المصدر للبنك من 120مليون ريال عماني إلى 132 مليون ريال عماني، على أن يتم تخصيص أسهم الزيادة، والتي تمثل 120 مليون سهم إلى بنك عمان العربي