الاقتصاد

مصانع بريطانيا تفقد مزيدا من الزخم فى أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مسح أن المصانع البريطانية فقدت مزيدا من الزخم في أكتوبر، لاسيما المصنعة للسلع الاستهلاكية، وهو ما يعزز المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد في الوقت الذي يتصاعد فيه عدد الإصابات بفيروس من جديد.

وعلى الرغم ذلك، بلغ مؤشر لمدى التفاؤل لفترة سنة مقبلة أعلى مستوياته في قرابة ثلاثة أعوام.

وهبط مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 53.7 من 54.1 في سبتمبر أيلول، لكنه يظل أعلى بشكل طفيف من القراءة الأولية وفوق عتبة الخمسين التي تشير إلى تحقيق نمو.

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وسجلت صناعات السلع الوسيطة والاسثمارية أداء قويا في أكتوبر. لكن شركات إنتاج السلع الاستهلاكية، وهي الأكثر حساسية للتغيرات الاقتصادية على المدى القصير، شهدت تراجعا في الإنتاج والأنشطة الجديدة، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأت التعافي من صدمة كوفيد-19 في وقت سابق هذا العام.

وتوقع أكثر من 60 بالمئة من الشركات زيادة الإنتاج على مدار السنة المقبلة، وذلك مقابل عشرة بالمئة توقعت نزوله.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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