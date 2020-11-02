شكرا لقرائتكم خبر عن وفد وزارة التخطيط يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة جامعة سوهاج لعام 20/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هالة السعيد: مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب بتكلفة 160 مليون جنيه بجامعة سوهاج إنشاء مبنى الإدارة المركزية بمقر الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 184 مليون جنيه ومبنى كلية التربية الرياضية بتكلفة 152 مليون جنيه متابعة إنشاء مبنى كلية طب الفم والأسنان بتكلفة 242 مليون جنيه ومبنى مجمع المدرجات بتكلفة 214 مليون جنيه الدولة مهتمة بتحقيق العدالة المكانية بين محافظات الجمهورية، وذلك من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية "رؤية مصر 2030" قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة جامعة سوهاج وذلك فى إطار المتابعة الميدانية والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة الجامعة لعام 20/2021، والتعرف على أهم المشكلات التى تواجه الجامعة فى تنفيذ المشروعات، وبحث المقترحات المختلفة لحلها.

وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اهتمام الدولة بتحقيق العدالة المكانية بين محافظات الجمهورية، وذلك من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية "رؤية مصر 2030".

وأشارت السعيد إلى أن العدالة المكانية بين المحافظات تعد من أهم مستهدفات خطط الحكومة المصرية، مشددة على ضرورة مراعاة أبعاد التنمية المستدامة عند وضع الخطط الاستثمارية والاهتمام بالاستثمارات الخاصة بما يخدم المواطن فى المقام الأول.

وخلال الزيارة التقى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، وخلال اللقاء تم الاطلاع على الاحتياجات العاجلة والملحة للجامعة بخطة 20/2021، وكذا احتياجات الجامعة فى الفترات القادمة فيما يتعلق بمقترح خطة الجامعة للعام المالى القادم 2021/2022.

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وقام وفد الوزارة بمتابعة إنشاء مبنى الإدارة المركزية بمقر الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 184 مليون جنيه، وإنشاء مبنى كلية التربية الرياضية بالحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 152 مليون جنيه، بالإضافة إلى متابعة إنشاء مبنيي كلية العلوم 1 و 2 بالحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 122 مليون جنيه.

وشملت الزيارة كذلك متابعة إنشاء مبنى كلية طب الفم والأسنان بالحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 242 مليون جنيه، ومبنى مجمع المدرجات (ج) بالحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 214 مليون جنيه، ومتابعة إنشاء مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب بتكلفة 160 مليون جنيه.

كما تم خلال الزيارة التعرف على المشكلات التي تواجه الجهات عامة وما يتعلق بالشق التمويلي خاصة والمساعدة في وضع مقترحات الحلول لهذه المشكلات، ومناقشة احتياجات الجهة الفعلية في المستقبل للعمل على أخذها في الحسبان عند إعداد الخطط ورصد التمويل اللازم لها.

ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بدر عثمان، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بقطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة.