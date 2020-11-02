شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى ترتفع بنسبة 0.6% بجلسة الاثنين مدفوعة بصعود سهم داماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.60% رابحاً 12.93 نقطة ليغلق عند مستوى 2165.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 116.6 مليون سهم محققة ما قيمته 116.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2305 صفقة لعدد 27 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.62%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.91%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.02%.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 6.73%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.30%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.48%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.7 مليون ورقة بقيمة 27.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.48%.

وفي سياق متصل أعلن بنك دبي الإسلامي، عن إتمام دمج عمليات نور بنك، وذلك بعد نجاح نقل كافة العلاقات المصرفية إلى بنك دبي الإسلامي، ويأتي هذا الاستحواذ ليعزز مكانة بنك دبي الإسلامي كواحد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم بإجمالي موجودات ينتجاوز 300 مليار درهم إماراتي.

Advertisements

وأضاف البنك، في بيان لبورصة دبي، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ مشروع الدمج وفق مبادئ رئيسية ملزمة تستند إلى أطر حوكمة متينة استهدفت تقليل تأثيرات المشروع على المتعاملين والسوق إلى الحد الأدنى، ولتحقيق هذا الهدف عمدت فرق العمل متعددة الوظائف والاختصاصات في البنك إلى العمل على مدار الساعة لضمان إتمام نقل العمليات المصرفية بسرعة وسلاسة، وبالحد الأدنى من فترات انقطاع النظام والقنوات التابعة للبنك.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن إنهاء إدارة الطيران المدنىي الأفغانية اعتباراً من تاريخ 4 نوفمبر الجاري، عقد إحدى شركاتها التابعة وهي شركة ناشيونال لخدمات الطيران "ناس" عقد خدمات يتضمن حقاً حصرياً لتقديم خدمات المناولة الأرضية لمدة 10 أعوام لمطارات كابول وقندهار وهيرات الدولي في أفغانستان، مضيفة أن الشركة تحتفظ بكافة حقوقها باتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراض والطعن على قرار الإنهاء أما المراجع والمؤسسات المختصة، وسوف ينتج عن إنهاء العقد انخفاض إيرادات أجيليتي بحوالي 13 مليون دولار أمريكي، حوالي 4 ملايين دينار كويتي سنوياً.

فيما أعلنت شركتا دي إكس بي إنترتيمنتس، الإمارات دبي للمرطبات، عن اجتماع مجلس إدارة الأولى يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر، والثانية يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر، لمناقشة محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، ومراجعة القوائم المالية المرحلة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020.