شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروسيا تستقبل 1.65 مليون طن نفط من روسيا فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الطاقة الحكومية في بيلاروسيا بيلنفتخيم إن البلاد تعتزم استقبال 1.65 مليون طن من النفط في نوفمبر من روسيا.

وكانت قد ذكرت وكالتا إنترفاكس وتاس للأنباء، نقلا عن بيانات رسمية أن روسيا أبقت بوجه عام إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز دون تغيير في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر.

وأضافتا أن إنتاج روسيا اليومي من النفط ومكثفات الغاز في الفترة من أول أكتوبر إلى 29 من الشهر نفسه بلغ في المتوسط 1.359 مليون طن (9.96 مليون برميل يوميا).