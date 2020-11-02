شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى سيناقش اتفاق أوبك+ مع شركات النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت وكالة أنباء إنترفاكس أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يعتزم إجراء محادثات مع شركات نفط محلية اليوم الاثنين بشأن اتفاق إنتاج النفط المبرم بين أوبك وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة بأوبك+. أظهرت اليوم حسابات أجرتها رويترز من واقع تقرير لوكالة إنترفاكس معتمد على بيانات لوزارة الطاقة أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى 9.98 مليون برميل يوميا في أكتوبر من 9.93 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

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