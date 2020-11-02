شكرا لقرائتكم خبر عن سهم مصرف السلام البحرين يصعد ببورصة البحرين بجلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% رابحاً 0.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1426.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيممة 427.1 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.58% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.45%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.72% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.34% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.46%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة إنوفست، عن ننائجها المالية للربع الثالث لعام 2020، حيث سجلت المجموعة صافي ربح لمساهمي الشركة الأم وقدره 0.42 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 0.71 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 41%، ويعزي هذا الانخفاض في الإيرادات الأخرى بشكل رئيسي وانخفاض في إيرادات من الاستثمار في العقار، ويقابله انخفاض في المصروفات في هذه الفترة على مستوى المجموعة، وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في أرباح الشركة الأم للسهم الواحد عن نفس الفتر 0.14 سنتاً أمريكياً مقارنة مع 0.24 سنتاً أمريكياً عن نفس الفترة من العام الماضي، وأما صافي الربح التشغيلي للفترة، فقد انخفض من 0.696 مليون دولار أمريكي إلى 0.329 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 53%.

وأما فيما يتعلق بالأداء المالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2020، حققت إنوفست صافي ربح لمساهمي الشركة الأم بلغ 5.21 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 5.01 مليون دولار أمريكي لعام 2019، بنسبة نمو 4%، وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في أرباح الشركة الأم للسهم الواحد لفترة التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية 1.75 سنتاً أمريكياً مقارنة مع 1.68 سنتاً أمريكياً عن نفس الفترة من عام 2019.