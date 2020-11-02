الاقتصاد

الذهب يرتفع وسط حالة من الحذر قبل الانتخابات الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع استمرار قلق المستثمرين بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية وتزايد الإصابات بكوفيد-19، كما تفاقمت المخاوف الاقتصادية جراء تجدد إجراءات العزل في بعض الدول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1886.66 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1887.60 دولار.

وقال كريج إرلام المحلل في أوندا "لا نرى سوى مكاسب طفيفة (للذهب) وهذا ليس مفاجئا. هذا الأسبوع يحركه حدث مهم.. الانتخابات بالطبع"، مضيفا أن الذهب قد يشهد بعض التقلبات في الاسعار في يوم الانتخابات.

وتابع "نرى بعد التماسك في التحركات بعدما تعرض الذهب لضغوط قوية الأسبوع الماضي".

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وهبطت أسعار الذهب 1.2 بالمئة في الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار، الذي عادة ما يعتبر ملاذا آمنا منافسا للذهب، 0.1 بالمئة أمام سلة من العملات.

وارتفعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 23.92 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2217.74 دولار وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 850.14 دولار.

 

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