شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تطرح مناقصة لشراء 150 ألف طن من القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن المؤسسة العامة السورية للحبوب طرحت مناقصة استيراد لشراء 150 ألف طن من القمح، وأن الموعد النهائي لتقديم العروض بالليرة السورية هو التاسع من نوفمبر. وتسعى سوريا أيضا لشراء 200 ألف طن من القمح اللين لصنع الخبز للتوريد من مناشئ منطقة البحر الأسود، والموعد النهائي لتقديم العروض هو 28 أكتوبر.

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