شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة التونسية تسحب مشروع موازنة تكميلية بعجز قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة التونسية اليوم الاثنين إنها سحبت مشروع قانون الموازنة التكميلية لعام 2020، والتي تنطوي على أكبر عجز في عقود، وذلك بعد أن طلب البرلمان والبنك المركزي منها خفض خطط إنفاقها. رفضت لجنة المالية بالبرلمان الأسبوع الماضي مشروع القانون الذي كان يضم خططا لزيادة العجز المالي إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة النفقات بنحو أربعة مليارات دولار، وهو ما يعود لحد كبير إلى جهود تخفيف أثر جائحة فيروس كورونا.

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