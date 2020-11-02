شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشى لبورصة أبوظبى اليوم.. وبنك أبوظبى يبيع حصته فى "أورينت للتأمين مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.07% رابحاً 3.24 نقطة ليغلق عند مستوى 4637.776 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 100 مليون درهم ليغلق عند مستوى 684.117 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 83.3 مليون سهم، بقيمة 430.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 2927 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.06%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الظفرة للتأمين بنسبة 5.97%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 2.38%، ثم سهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 1.74%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة منازل بنسبة 1.91%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة بنسبة 1.72%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 1.72%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 111.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.41%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة دانة غاز، عن سداد ما قيمته 309 ملايين دولار من صكوكها، وبذلك تكون الشركة قد قامت بسداد صكوكها المستحقة بالكامل.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة أبوظبي، اليوم الاثنين، أن وكيل الدفع الرئيسية أكد استلام الأموال المستحقة، حيث سيقوم بتوزيعها عبر نظام المقاصة، وذلك يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر، وهو يوم العمل الثاني من تاريخ الاسترداد المحدد في 31 أكتوبر، وعليه سيستلم المشاركون في نظام المقاصة هذه الأموال في يوم العمل التالي (الموافق 3 نوفمبر)، منوها إلى أن موعد استلام الأموال المستحقة لحملة الصكوك سيعتمد على الترتيبات الخاصة مع وسطائهم.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة بنك أبوظبي التجاري، عن موافقتها على بيع حصتها البالغة 49% في شركة أورينت يو إن بي تكافل (شركة مساهمة عامة إماراتية) وحصتها البالغة 20% في شركة أورينت للتأمين التكافلي (شركة مساهمة عامة مصرية) لصالح شركة أورينت للتأمين.