شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% رابحاً 19.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5364.07 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% رابحاً 23.58 نقطة ليغلق عند مستوى 5903.13 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% رابحاً 9.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4297.98 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.34% رابحاً 14.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4341.18 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 146.8 مليون سهم بقيمة 33.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8778 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.15%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.97%، ثم قطاعي المواد الأساسية والخدمات المالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.10%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%.
وجاء سهم شركة ريم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.73%، يليه سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.85%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.66%، فيما تصدر سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.06% يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 6.05%، ثم سهم الشركة العالمية للمدن العقارية بنسبة 5.58%.
وفي سياق متصل أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة-زين، عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة للربع الثالث لعام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشرات بورصة الكويت خضراء بختام تعاملات جلسة الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.