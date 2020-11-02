شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% رابحاً 19.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5364.07 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% رابحاً 23.58 نقطة ليغلق عند مستوى 5903.13 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% رابحاً 9.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4297.98 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.34% رابحاً 14.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4341.18 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 146.8 مليون سهم بقيمة 33.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8778 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.15%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.97%، ثم قطاعي المواد الأساسية والخدمات المالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.10%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%.

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وجاء سهم شركة ريم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.73%، يليه سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.85%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.66%، فيما تصدر سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.06% يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 6.05%، ثم سهم الشركة العالمية للمدن العقارية بنسبة 5.58%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة-زين، عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة للربع الثالث لعام 2020.