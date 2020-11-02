شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بأكثر من 2% قبل الانتخابات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 2% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، بالتزامن مع نشاط عمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية ،كما يدعم الأسعار أيضا بيانات تصنيع قوية فى الصين.

ارتفعت أسعار الفضة قرابة 2.2% إلى مستوي 24.08$ ، من مستوي الافتتاح عند 23.57$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 23.38$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.7% ،فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 22.57$ للأوقية المسجل فى اليوم السابق.

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يدعم ارتفاع أسعار الفضة فى الوقت الحالي ، نشاط عمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة ، وعلى رأسها معادن الذهب والفضة ، قبل انطلاق انتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة.

وعلى حسب أخر استطلاعات الرأي الكبرى ، تصدر المرشح الديمقراطي "جو بايدن" بفارق كبير على المستوي الوطني على الرئيس "دونالد ترامب" في الأيام الأخيرة قبل التصويت غدا الثلاثاء.

فى الصين نما قطاع الصناعات التحويلية بمستوي 53.6 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر ، متجاوزا توقعات الخبراء مستوي 52.9 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 53.0 نقطة فى أيلول/سبتمبر ، عززت تلك البيانات آمال تعافي أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن والسلع فى العالم من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.