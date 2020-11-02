شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل التعافي من أدنى مستوى فى 5 أشهر بعد بيانات تصنيع قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتواصل التعافي للجلسة الثانية على التوالي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، بعد بيانات تصنيع قوية فى أوروبا والصين ، جددت آمال تعافي الاقتصاد العالمي من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،يأتي هذا قبيل انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية غدا الثلاثاء ،والتي قد تؤخر نتيجتها إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة حتى مطلع العام المقبل.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.5% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي 338.57 نقطة الأدنى منذ 25 أيار/مايو الماضي.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 5.0% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تسارع عمليات البيع المفتوحة ، بعد اجتياح الموجة الثانية لفيروس كورونا معظم أنحاء أوروبا.

وبالنسبة لتعاملات شهر تشرين الأول/أكتوبر ، فقد مؤشر ستوكس أوروبا نسبة 5.5% ، فى رابع خسارة شهرية فى غضون الخمسة أشهر الأخيرة ،وبأكبر خسارة شهرية منذ آذار/مارس الماضي ، بسبب الموجة الجديدة لفيروس كورونا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاع البناء والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود بأكثر من 2.0% ، بفضل تحقيق نتائج أعمال إيجابية لكبرى شركات القطاع خلال الربع الثالث من هذا العام.

جددت بيانات التصنيع القوية فى منطقة اليورو والصين خلال تشرين الأول/أكتوبر ، آمال تعافي الاقتصاد العالمي من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

فى الولايات المتحدة ،وعلى حسب أخر استطلاعات الرأي الكبرى ، تصدر المرشح الديمقراطي "جو بايدن" بفارق كبير على المستوي الوطني على الرئيس "دونالد ترامب" في الأيام الأخيرة قبل التصويت غدا الثلاثاء.

وهناك مخاوف واسعة النطاق حيال الخلاف المتوقع والمتنازع عليه بشأن نتيجة الانتخابات إلى تأخير إقرار تحفيز مالي جديد يحتاج إليه الاقتصاد الأمريكي بشدة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.2% ، بسبب المخاوف حول تأخر التحفيز المالي فى الولايات المتحدة ، وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد لمستويات قياسية جديدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.8% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.8 ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس قرابة 1.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، و فى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.2%.