شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد أكثر من 5% مسجلا أدنى مستوى فى 6 أشهر بفعل توالي عمليات الإغلاق فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار النفط أكثر من 5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ليعمق الخام الأمريكي خسائره لليوم الرابع على التوالي ،ويستأنف خام برنت هبوطه الحاد الذي توقف مؤقتا باليوم السابق ،لتسجل الأسعار أدنى مستوى فى نحو ستة أشهر ، بفعل تصاعد المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي على الوقود ، فى ظل توالي عمليات الإغلاق المرتبطة بالموجة الثانية لفيروس كورونا فى معظم أنحاء أوروبا ، ويضغط على الأسعار أيضا تسارع الإنتاج فى ليبيا ،وارتفاع أنشطة الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 5.75% إلى مستوي 33.67$ الأدنى منذ 29 أيار/مايو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 35.72$، وسجل أعلى مستوي عند 35.72$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 5.4 % إلى مستوي 35.76$ للبرميل الأدنى منذ 29 أيار/مايو ، من مستوى الافتتاح عند 37.78$ ، وسجل أعلى مستوي عند 37.78$.

عند تسوية الجمعة ، فقد الخام الأمريكي نسبة 1.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، فى المقابل حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، انخفضت أسعار النفط بمتوسط 9.5% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل الانتشار السريع للموجة الثانية لفيروس كورونا.

وعلى صعيد تعاملات شهر تشرين الأول/أكتوبر ، فقدت أسعار النفط العالمية أكثر من 10% ، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل تجدد المخاوف حيال اختلال التوازن فى السوق بعد تسارع الإنتاج فى ليبيا والعراق ،وتراجع مستويات الطلب بسبب فيروس كورونا.

جددت الموجة الجديدة للفيروس التاجي حالة الفزع والرعب فى معظم الأسواق العالمية ، خاصة أسواق الطاقة ،حيث من المتوقع أن تؤدي حالة تشديد إجراءات العزل الصحي إلى تدمير أي بوادر لتعاف مستويات الطلب على الوقود قد حدث بعد انتهاء الموجة الأولى.

Advertisements

وكان الطلب العالمي قد انهار بأكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي بسبب الموجة الأولى لفيروس كورونا.

فى فرنسا أمرت السلطات الحكومية الأسبوع الماضي الناس البقاء فى منازلهم لجميع الأنشطة باستثناء الأنشطة الأساسية لمدة شهر اعتبارا من يوم الجمعة ،وأصدرت الحكومة الألمانية أمرا بإغلاق الحانات والمسارح والمطاعم بداية من يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى نهاية الشهر.

وفى المملكة المتحدة ومع وجود أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا ، أعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" يوم السبت إغلاقا فى جميع أنحاء البلاد حتى الثاني من كانون الأول/ديسمبر المقبل ،وقالت مصادر يوم الأحد إن الإغلاق قد يمدد إذا تدهورت الأوضاع.

قفز الإنتاج اليومي فى ليبيا مؤخرا إلى نحو 500 ألف برميل يوميا ،وتشير التوقعات إلى تضاعف الإنتاج بحلول نهاية العام ، بعد انحسار النزاع العسكري المسلح فى البلاد.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 10 منصات ، فى سادس زيادة أسبوعية على التوالي.

ليرتفع إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 221 منصة ،و الذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 29 أيار/مايو الماضي

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 13.1 مليون برميل يوميا فى آذار/مارس الماضي ،قبل إن يستقر مؤخرا حول 11 مليون برميل يوميا بسبب جائحة كورونا ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.