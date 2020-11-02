شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل – 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جنرال إليكتريك (GE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.68% بما يعادل 0.05 نقطة ليستقر على سعر 7.42 دولار، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 7.73، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 8.55.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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