شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل – 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم جولد مان ساكس (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.47% بما يعادل -0.90 نقطة ليستقر على سعر 189.04 دولار، ليصل السهم بهذا الانخفاض إلى الاستناد لمستوى الدعم 185.50، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 185.50، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 173.69.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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