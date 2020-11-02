شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هوم ديبوت (HD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليعلن عن بدأ موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وليصل بانخفاضه الأخير إلى الاستناد لمستوى الدعم المحوري 263.55 استعداداً لكسره، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.08% بما يعادل -2.92 نقطة ليستقر على سعر 266.71 دولار، كما يتأثر السهم أيضاً بالضغط السلبي المتواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 263.55، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 247.12.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط