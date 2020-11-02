شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في مسار جانبي وضيق منذ الصباح، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.6964 كمحطة تالية، ليبقى السيناريو السلبي قائماً وفعالاً ما لم يتم اختراق مستوى 0.7140 والثبات فوقه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6940 والمقاومة 0.7060

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط