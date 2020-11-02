شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ملحوظة ليبتعد عن مستوى 37.00، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث أشرنا صباحاً إلى أن الفشل بكسر 36.36 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية وزيارة محتملة لمناطق 38.77 ثم 40.23 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض، بينما يحتاج السعر لتأكيد كسر 36.36 للاندفاع نحو 33.23 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.00 والمقاومة 38.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط