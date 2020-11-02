شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر النفط تداولات إيجابية ليختبر المقاومة المحورية الأولى 34.95، والتي تمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، بانتظار الارتداد هبوطاً للتوجه نحو 32.30 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً بدعم من المتوسط المتحرك 50، ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 34.95 ثم 36.10 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.30 والمقاومة 35.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط