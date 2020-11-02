شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً لمستوى 24.00، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لإشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال اختراق المقاومة المذكورة أو الدعم 23.60 لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 24.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي