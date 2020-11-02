شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ليخترق مستوى 1882.40 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيوقف الانخفاض المقترح صباحاً ويقود السعر لزيارة مستوى 1901.80 مبدئياً، بينما يحتاج السعر للتداول دون 1882.40 مجدداً لإعادة تفعيل السيناريو السلبي الذي تبدأ أهدافه الرئيسية باختبار مستوى 1860.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1850.00 والمقاومة 1895.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط