شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1.2845، بانتظار مزيد من الانخفاض لتخطي هذا المستوى والتوجه نحو 1.2705 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بقية اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3000 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2830 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط