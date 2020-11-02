شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الميل الهابط الهادئ، ولا يزال سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، معتمدين على الثبات دون مستويات 1.1720 و1.1755، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستوى 1.1540 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1540 والمقاومة 1.1700
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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