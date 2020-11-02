شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة تقلبات اليورو والين منذ أبريل قبيل الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت التقلبات الأسبوعية في اليورو والين إلى أعلى مستوياتها منذ بداية أبريل مما يشير إلى قلق المتعاملين قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة غدا الثلاثاء.

صعد الدولار اليوم الاثنين مع استعداد المستثمرين للانتخابات الرئاسية، في حين واصل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا عالميا الضغط على المعنويات. وتمكست العملة الأمريكية بالمكاسب بعدما سجلت أكبر ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أواخر سبتمبر في جلسة التداول السابقة.

وقال جوردان روتشستر محلل سوق الصرف لدى نومورا إن المتعاملين في السوق يتحوطون على نطاق واسع تحسبا لتراجع اليورو وصعود الدولار.

وسجل اليورو في أحدث تداول 1.1627 دولار، منخفضا 0.2 بالمئة. وارتفع الدولار 0.3 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 104.91 ين.

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وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى أعلى مستوى في شهر عند 94.28، وكان مرتفعا 0.2 بالمئة في أحدث قراءة.

وتراجع الجنيه الإسترليني بفعل المخاوف المتعلقة بالفيروس بعدما أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون في عطلة نهاية الأسبوع إغلاقا لمدة شهر في إنجلترا.

ونزل الإسترليني إلى أضعف مستوى في أسبوعين ونصف عند 1.2863 دولار، منخفضا 0.7 بالمئة. وتراجع 0.5 بالمئة مقابل اليورو إلى 90.35 بنس.

وارتفعت إصابات كوفيد-19 في أوروبا إلى المثلين خلال خمسة أسابيع، حسبما أظهره إحصاء أجرته رويترز وتجاوز العدد الإجمالي العشرة ملايين إصابة.

وتراجع الدولار الأسترالي، الذي يعد مقياسا لشهية المخاطرة لدى المتعاملين في السوق، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.6990 دولار أمريكي وكان منخفضا 0.4 بالمئة في أحدث التعاملات.