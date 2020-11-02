شكرا لقرائتكم خبر عن العجز التجارى التركى يقفز 35.7% فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية اليوم الاثنين، ارتفاع عجز التجارة الخارجية 35.67 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.40 مليار دولار في أكتوبر. وبحسب الأرقام، زادت الواردات 8.54 بالمئة إلى 19.73 مليار دولار، ونمت الصادرات 5.62 بالمئة مسجلة 17.33 مليار دولار.

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