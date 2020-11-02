شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح ميدغلف ترتفع 44% بالربع الثالث للزيادة في إيرادات الاستثمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 43.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 7.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 5.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 184% نتيجة تحقيق دخل من توزيعات الأرباح والمكاسب المحققة من استثمارات متاحة للبيع.

كذلك تراجعت المطالبات المتحملة بنسبة 35.1%، إلى 264.7 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 407.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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كذلك حققت الشركة ارتفاعاً في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 183.8%، إلى 9.2 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح استثمارية بلغت 3.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وفي المُقابل، حققت الشركة تراجعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 336.1 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 635.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 42.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 16.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال النصف الأول من العام 2020، صافي أرباح بلغ 35.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 11.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.