شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر عناية للتأمين تتراجع 69% بالربع الثالث للتحسن في صافي نتائج الاكتتاب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع خسائرها بنسبة 69.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر- قبل الزكاة- بلغ 10.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 32.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر إلى التحسن في صافي نتائج الاكتتاب بـ 19,418 ألف ريال سعودي، بزيادة قدرها 108%، بالإضافة إلى الانخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بـ5.989 مليون ريال سعودي، وهو ما يقدر بـ 135.8%.

كذلك ارتفعت المطالبات المتحملة بنسبة 12.7%، إلى 39 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 34.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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كذلك حققت الشركة ارتفاعاً في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 2.2%، إلى 1.7 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح استثمارية بلغت 1.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وفي المُقابل، حققت الشركة تراجعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 46.3 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 53.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 22.1 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 78.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 12 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مُقابل صافي خسائر بلغ 45.3 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.