شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت الحرمين يقرر توزيع أرباح بقيمة 28.4 مليون ريال عن الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية عن الربع الثالث من العام 2020 بقيمة 28.440 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 158 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح الموزع يبلغ 0.18 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 1.8%.

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ووفقاً للبيان، تبلغ نسبة التوزيع 1.61% من صافي قيمة الأصول.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تداول يوم 10 نوفمبر الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح عن النصف الأول من العام 2020 بقيمة 56.88 مليون ريال، بقيمة ربح الموزع يبلغ 0.36 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 3.6%.