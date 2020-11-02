شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستمر بالانخفاض – تحليل - 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية إضافية يوم الجمعة الماضية ليقترب من حاجز 1.1600، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.1540.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 1.1720 ثم 1.1755 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1540 والمقاومة 1.1700
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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