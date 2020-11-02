شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 5 أسابيع قبل الانتخابات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، مع تزايد حالات الإغلاق فى أوروبا لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ،وقبل انتخابات الرئاسة المشتعلة فى الولايات المتحدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1622$ الأدنى منذ 28 أيلول/سبتمبر الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1647 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1648$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ أوائل أيلول/سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة نسبة 1.8% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر آذار/مارس الماضي ، بعد اجتياح الموجة الثانية لفيروس كورونا معظم أنحاء أوروبا.

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وعلى مدار كامل تعاملات تشرين الأول/أكتوبر فقدت العملة الأوروبية "اليورو" نسبة 0.6% مقابل العملة الأمريكية"الدولار" ، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بسبب تجدد المخاوف حول تعافي الاقتصاد الأوروبي.

لمواجهة الارتفاع القياسي فى حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أعلنت كلا من ألمانيا وفرنسا الأسبوع الماضي فرض حالة الحظر الكامل فى البلاد لمدة شهر ، ضمن محاولات كبح جماح الموجة الجديدة من المرض ،والتي تجتاح أوروبا على نطاق أوسع من الموجة الأولى.

وفى المملكة المتحدة ومع وجود أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا ، أعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" يوم السبت إغلاقا فى جميع أنحاء البلاد حتى الثاني من كانون الأول/ديسمبر المقبل ،وقالت مصادر يوم الأحد إن الإغلاق قد يمدد إذا تدهورت الأوضاع.

تعكس تلك التطورات تفشي انتشار الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا ، الأمر الذي ينذر بتدمير أي تعافي قد حدث للاقتصادات الكبرى بعد انتهاء الموجة الأولى.

فى الولايات المتحدة ،يتقدم المنافس الديمقراطي "جو بايدن" فى استطلاعات الرأي الوطنية على منافسه الجمهوري "دونالد ترامب" على الرغم من أن السباق المشتعل ينظر إليه على أنه متقارب فى عدد كاف من الولايات الأمريكية ،والتي يمكن أن يحقق فيها الرئيس ترامب الأصول اللازمة للفوز بـ 270 صوتا فى الهيئة الانتخابية لكل ولاية على حدة والتي تحدد الفائز بشكل عام.