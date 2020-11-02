شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.8% رابحاً 62.85 نقطة ليصل إلى مستوى 7927.63 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.62% رابحاً 100.78 نقطة ليصل إلى مستوى 16246.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 92.1 مليون سهم بقيمة 2 مليار ريال.

وصعد 21 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.71%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.15%، يليه قطاع التأمين بنسبة 2.07%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.05%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.02%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.98%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.84%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.50%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.32%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.09%.

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وقفز 184 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الاتحاد" بنسبة 10%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 9.99%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.95%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "دراية ريت " بنسبة 1.32%، ثم سهم "بنيان ريت" بنسبة 0.92%، ثم سهم "ساسكو" بنسبة 0.85%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 74.3 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث بلغ صافي الربح قبل الزكاة 42.9 مليون ريال سعودي مقابل 16.4 مليون ريال سعودي بنسبة نمو 160.761%