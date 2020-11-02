الاقتصاد

نمو أنشطة المصانع بالصين الأسرع خلال 10 سنوات فى أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح خاص اليوم الاثنين، أن أنشطة المصانع في الصين تسارعت بأعلى وتيرة فيما يقرب من عشر سنوات في أكتوبر مع تنامي الطلب المحلي، مما يزيد من قوة الدفع لاقتصاد يتعافى سريعا من أزمة فيروس .

وارتفع مؤشر كايشين/ماركت لمديري مشتريات القطاع الصناعي 53.6 من 53.0 في سبتمبر، ليظل فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو الانكماش للشهر السادس على التوالي.

توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تظل القراءة مستقرة عند 53.0.

يعود القطاع الصناعي الضخم في الصين باطراد إلى مستويات نشاط ما قبل الجائحة التي أصابت قطاعات كبيرة في الاقتصاد بالشلل في مطلع العام، إلا ان الآفاق العالمية تزداد قتامة لأن دولا غربية عديدة مازالت تكافح الإصابات المتزايدة بمرض كوفيد-19 وتعاود فرض إجراءات الإغلاق الشامل.

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وقراءة أكتوبر هي الأعلى منذ يناير.

يركز مؤشر كايشين على الشركات الصغيرة والمعتمدة على التصدير بينما يرصد المسح الرسمي الذي أُعلنت نتائجه يوم السبت الشركات الكبيرة والمشروعات المملوكة للدولة.

وأظهر المسح الرسمي توسع أنشطة المصانع بوتيرة أبطأ قليلا في أكتوبر لكنه جاء أعلى بهامش طفيف من توقعات المحللين.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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