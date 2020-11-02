شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل مدفوعة بارتفاع 10 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% رابحاً 16.860 نقطة ليصل إلى مستوى 5361.88 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.33% رابحاً 19.310 نقطة ليصل إلى مستوى 5898.86 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% رابحاً 11.700 نقطة ليصل إلى مستوى 4299.86 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.36% رابحاً 15.490 نقطة ليصل إلى مستوى 4342.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 91.3 مليون سهم بقيمة 19.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5269 صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاعي الاتصالات والمنافع بنسبة 0.97%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.78%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.58%، ثم قطاعي المواد الأساسية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.19%.

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وجاء سهم شركة ريم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.73%، يليه سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.85%، ثم سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 7.51%، فيما تصدر سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 8.45% يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 4.94%، ثم سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 4.91%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة-زين، عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة للربع الثالث لعام 2020.