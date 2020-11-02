بيانات صينية قوية ترفع الأسهم الألمانية ولندن تهبط بفعل مخاوف الإغلاق

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت معظم الأسواق الأوروبية تعاملات نوفمبر على نحو إيجابي حيث ساعد تسارع أنشطة المصانع الصينية في تخفيف أثر بواعث القلق حيال موجة ثانية من تفشي كوفيد-19 تسببت في إعادة فرض الإغلاقات باقتصادات رئيسية.

وصعد المؤشر داكس الألماني المعتمد على حركة التجارة 0.3 بالمئة اليوم الاثنين بعد أن أظهر مسح خاص تسارع قطاع المصانع الصيني بأقوى وتيرة خلال نحو عشر سنوات في أكتوبر.

وارتفع المؤشران كاك 40 الفرنسي وإيبكس الإسباني ارتفاعا طفيفا بعد خسائر حادة الأسبوع الماضي.

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كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي سجل أسوأ تراجع أسبوعي له منذ منتصف يونيو الأسبوع الماضي بعد أن فرضت فرنسا وألمانيا إغلاقات عامة، بينما عمد عدة دول أوروبية أخرى إلى تشديد القيود.

وتراجعت الأسواق في لندن، لينزل المؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.1 بالمئة، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون مطلع الأسبوع أن قيودا جديدا على مستوى إنجلترا ستدخل حيز النفاذ بعد منتصف ليل الخميس وتستمر حتى الثاني من ديسمبر.