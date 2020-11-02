شكرا لقرائتكم خبر عن 13.7 % إرتفـــاع فــى عــدد حالات البروتستــو عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الافلاس عام 2019 ".

ومن أهم المؤشرات بلغ عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته 5446 حالة عام 2019 مقابل 4791 حالة عام 2018 بارتفاع قدره 655 حالة بنسبه 13.7٪.

وبلغـت قيـمــه الديـن لـحـالات البروتستـو الـتى دفعـت قيمته 103.5 مليون جنيه عام 2019 مقابل 53.5 مليــون جنيه عـام 2018 بارتفــاع قدره 50.0 مليـون جنيه بنسبه 93.4٪ .

وبلغ عدد حالات بروتستو عدم الدفع 11035 حالة عام 2019 مقابل 12500 حالة عام 2018 بانخفاض قدره 1465 حالـة بنسبه 11.72٪ .

وبلغت قيمـه الدين لحالات بروتستو عـدم الدفع 3.2 مليار جنيه عام 2019 مقابل 1.0 مليار جنيـه عام 2018 بارتفـاع قـدره 2.2 مليار جنيه بنسبه 219.2٪.

وجاءت محــافظـــة القاهـــــرة فـى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتــــستـــو دفعت قيــــمتـه حيث بلغ عددها 1467حالة بنسبه 26.9٪، تليها محافــــظة الجيزة حيث بلغ عددها 761 حالة بنسبه 14.0 ٪ ثم محافظة المنوفيه حيث بلغ عددها 611 حالة بنسبه 11.2٪ من اجمالى عدد الحالات .

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وجاءت محافظة الجيزة فى المركـز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو دفعـت قيمته حيث بلغت قيمتها 47.2 مليون جنيه بنسبه 45.6٪، تليها محافظـة القاهرة حيث بلغت قيمتها 22.7 مليون جنيه بنسبه 21.9٪، ثم محافظة المنوفية حيث بلغت قيمتـها 5.1 مليون جنيه بنسبه 4.9٪ من إجمالى قيمـة الـدين.

وجاءت محافظة القاهرة فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 1497حالة بنسبه 13.6٪، تليها محافــــظة المنوفيه1049 حالة بنسبه 9.5٪ ثم محافظة المنيا حيث بلغ عددها 916 حالة بنسبه 8.3٪ من اجمالى عدد الحالات .

وجاءت محافظة الشرقية فى المركز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو عدم الدفع حيث بلغت قيمتها 1.8 مليار جنيه بنسبه 56.9٪، تليها محافظـة المنوفية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار جنيه بنسبه 15.1٪، ثم محافظة الاسكندرية حيث بلغت قيمتـــها 0.2 مليار جنيه بنسبه 6.4٪ من إجمالى قيمـة الـدين.

وبلغ عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس 2حاله عام 2019 مقابـل 4 حاله عام 2018 بانخفاض قدرة 2 حاله.

وبلغت قيمه الديـن لأحكام إشهار الإفـلاس 340.3 مليـون جنيـه عام 2019 مقابـل 8.3 مليون جنيه عـام 2018 بارتفاع قــــدره 332.0 مليون جنيه.