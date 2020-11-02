شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 10459 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 12383 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4002 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2721 نقطة.

وفي سياق متصل أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، عن حصوله على قرض بقيمة 15 مليون دولار أمريكي من صندوق GGF(Green for growth fund) بهدف تمويل العملاء بالقطاعات المختلفة في مجالات خدمة ترشيد وتوفير استهلاك الطاقة.

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وفي سياق منفصل أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عن تلقيها خطاباً من شركة صميم المالية للاستثمارات، تقدمت من خلاله بالاستقالة من عضوية مجلس إدارة الشركة لانتفاء الصفة كمساهم بالشركة.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، المصرية للمنتجعات السياحية، 28.4 ألف سهم، 637.9 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركة الألومنيوم العربية 299.7 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 412.7 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي الشركة العامة للصوامع والتخزين 500 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الألومنيوم العربية 299.7 ألف سهم.

وفي سياق ذاته أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 5 شركات، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المجموعة المصرية العقارية، العربية لاستصلاح الأراضي، العبور للاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.